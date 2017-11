Wall Street: futures Usa poco mossi dopo triplice record storico

Valeria Panigada 7 novembre 2017 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta poco mosso per Wall Street, con i future sui principali indici statunitensi che si muovono sulla parità. A poco più di due ore e mezza dall'opening bell il contratto sul Dow Jones segna un +0,07%, quello sull'S&P500 un -0,04% e il future sul Nasdaq mostra un -0,05%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso con un nuovo hat trick, ossia un triplice record storico. I tre principali indici azionari Usa hanno chiuso la sessione simultaneamente a valori record per la 26esima volta nel 2017. L'ultima volta che è successo è stato nel 1995. Il rialzo questa volta è stato sostenuto da operazioni di M&A (maga-deal Broadcom-Qualcomm).