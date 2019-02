Wall Street: futures Usa poco mossi dopo discorso di Trump

Valeria Panigada 6 febbraio 2019 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici americani sono poco mossi, facendo presagire un avvio sulla parità o poco sopra per Wall Street. A meno di un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones segna un +0,06%, quello sull'S&P500 è piatto con un +0,04% e il future sul Nasdaq sale dello 0,21%. Gli investitori si muovono cauti dopo che nel discorso sullo stato dell'unione, pronunciato ieri, il presidente americano non ha dato spunti di rilievo sulla questione commerciale tra Stati Uniti e Cina.Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, un nuovo incontro tra Washington e Pechino è previsto settimana prossima in Cina con l'obiettivo di concludere un accordo tra i due paesi prima del 2 marzo, data in cui scatteranno nuovi dazi su diversi prodotti cinesi. I membri della delegazione americana, che includono il rappresentante al commercio, Robert Lighthizer, e il segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dovrebbero arrivare a Pechino nel fine settimana, dopo le festività del Capodanno cinese.Tornando agli indici, l’inizio dell’anno è stato molto buono per le borse. Tuttavia si stanno avvicinando livelli tecnici di resistenza importanti sui principali indici: "In particolare poco sotto i 2.750 di S&P500 passa la media mobile a 200 giorni ed intorno ai 2.800 punti c’è una resistenza tecnica - segnalano gli esperti di Mps Capital Services - E’ pertanto possibile che il recupero del listino Usa possa andare incontro ad un periodo di pausa nei prossimi giorni".Dal fronte macro giungeranno le indicazioni su bilancia commerciale e scorte di petrolio. A livello societario, prosegue la stagione delle trimestrali con i conti di General Motors.