Wall Street: futures Usa poco mossi, attenzione ad Alphabet

Valeria Panigada 25 luglio 2017 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi sono poco mossi, facendo presagire un avvio di seduta debole per Wall Street dopo che ieri ha chiuso mista. A circa tre ore dall'opening bell il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P500 segnano un +0,09%, mentre il future sul Nasdaq rimane indietro con un -0,03%. Gli investitori si muovono cauti in attesa di una serie di trimestrali societarie, tra cui quella di McDonald's, General Motors e Caterpillar. Tra gli altri titoli, da monitorare Alphabet, che cede il 2,5% nel pre-market, dopo che ieri sera a mercato chiuso ha diffuso i conti. La casa madre di Google ha riportato un utile trimestrale migliore del previsto, nonostante la multa Ue, ma ha destato preoccupazione sul fronte costi. Sale intanto l'attesa per la riunione della Federal Reserve, che inizierà oggi per concludersi domani con l'annuncio di politica monetaria.