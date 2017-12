Wall Street: futures Usa poco mossi, attenzione a Boeing e Apple

Valeria Panigada 27 dicembre 2017 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un'altra sessione poco mossa e dagli scambi sottili per Wall Street, con i futures sui principali indici statunitensi che si muovono in leggero rialzo. A circa tre ore dall'avvio degli scambi il contratto sull'S&P500 segna un +0,08%, quello sul Dow Jones un +0,04% mentre il future sul Nasdaq sale dello 0,13%. Dal fronte macro oggi sono attesi i dati sulle vendite di abitazioni in corso e sulla fiducia dei consumatori. A livello societario attenzione a Boeing che nel pre-market di Wall Street sale di 1 punto percentuale dopo un accordo con la Royal Air Maroc. Da monitorare anche Apple dopo le ultime indiscrezioni sulle stime di vendita degli iPhone X.