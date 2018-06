Wall Street: futures Usa poco mossi, Dow Jones più tonico

Valeria Panigada 7 giugno 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta poco mosso per Wall Street dopo i recenti rialzi. A circa un'ora dall'avvio degli scambi il futures sull'S&P500 segna un +0,08%, quello sul Nasdaq è piatto con un -0,06% mentre il contratto sul Dow Jones è più tonico con un +0,24%. Dal fronte macro sono giunte le nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti che nella settimana al 2 giugno sono rimaste pressoché stabili a 222mila unità, contro le 223mila della settimana precedente. Tra i titoli, attenzione ad Alphabet dopo l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui è a rischio di una maxi multa da parte dell'Unione europea legata al sistema operativo Android. Proprio a giugno dell'anno scorso la casa madre di Google aveva dovuto pagare una multa record di 2,4 miliardi di euro per posizione dominante nell'Ue.