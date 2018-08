Wall Street: futures Usa piatti, prevale cautela di fronte a guerra commerciale in atto

Valeria Panigada 8 agosto 2018 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Anche a Wall Street dovrebbe prevalere la cautela. I futures sui principali indici statunitensi sono poco mossi, facendo presagire un avvio piatto per la Borsa di New York. A poco meno di tre ore dall'apertura il contratto sul Dow Jones segna un +0,04%, quello sull'S&P500 mostra un +0,03% e il future sul Nasdaq è fermo con un -0,01%. Gli investitori si muovono cauti sull'escalation della guerra commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina. Ieri a mercato chiuso Washington ha annunciato l'applicazione di dazi al 25% su ulteriori 16 miliardi di dollari di prodotti cinesi a partire dal 23 agosto.Dal fronte macro oggi sono attese le scorte settimanali Usa di greggio che potrebbero muovere le quotazioni del petrolio. I prezzi del greggio sono tornati a salire nei giorni scorsi dopo l'entrata in vigore delle sanzioni Usa contro l'Iran.Infine, tra i titoli, attenzione a Tesla che ieri ha chiuso con un balzo di quasi l'11% dopo che il suo fondatore e amministratore delegato Elon Musk ha annunciato una possibile uscita del gruppo dal listino di Wall Street. Nella sessione pre-market l'azione della casa automobilistica californiana segna un ribasso dell'1,20%.