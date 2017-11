Wall Street: futures Usa piatti in attesa nomina Fed e riforma fiscale, stasera i conti di Apple

Valeria Panigada 2 novembre 2017 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi sono piatti, suggerendo un avvio di seduta poco mosso per Wall Street. A circa due ore dal suono della campanella a New York, il contratto sul Dow Jones segna un -0,08%, quello sull'S&P500 un -0,06% e il future sul Nasdaq scivola dello 0,05%. Gli investitori si muovono cauti in attesa della scelta da parte del presidente americano Donald Trump del numero uno della Federal Reserve e della presentazione della bozza del disegno di legge sulla riforma fiscale, sul quale continuano ad aleggiare diverse incertezze. Gli operatori guardano anche alla Bank of England (BoE), che oggi dovrebbe aumentare i tassi di interesse per la prima volta in dieci anni. Tra i titoli, occhi puntati su Tesla e Facebook che ieri sera a mercato chiuso hanno pubblicato i conti trimestrali. L'attenzione dovrebbe rivolgersi poi al gigante tecnologico Apple e alla catena di caffè Starbucks, che questa sera alzeranno il velo sui risultati.