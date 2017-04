Wall Street: futures Usa piatti in attesa della riforma fiscale, focus su trimestrali

Valeria Panigada 26 aprile 2017 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Wall Street è impostata per aprire la seduta odierna sulla parità, con i futures sugli indici statunitensi che sono piatti in attesa della riforma fiscale di Donald Trump. Il presidente americano dovrebbe annunciare oggi i principali punti del nuovo piano fiscale. Intanto prosegue la stagioen delle trimestrali, con i conti di Twitter, Procter & Gamble, Boeing e Pepsi. In questo contesto, a poco meno di un'ora dall'apertura il future sul Dow Jones segna un -0,02%, quello sull'S&P500 un -0,05% e il contratto sul Nasdaq mostra un +0,02%.