Wall Street: futures Usa piatti in attesa del discorso di Trump domani

Valeria Panigada 10 gennaio 2017 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono piatti, suggerendo un avvio di seduta sulla parità per Wall Street. Gli investitori si muovono cauti in attesa del discorso del nuovo presidente americano Donald Trump, in agenda domani, a cui seguirà giovedì notte l'intervento di Janet Yellen, governatrice della Federal Reserve. Pochi gli spunti macro di oggi, con le scorte e le vendite all'ingrosso in uscita alle 16.00. A circa tre ore dall'opening bell, il contratto sul Dow Jones segna un +0,02%, quello sull'S&P500 un +0,01%. Piatto anche il future sul Nasdaq con un +0,03%.