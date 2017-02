Wall Street: futures Usa piatti in attesa del discorso della Yellen

Valeria Panigada 14 febbraio 2017 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe prendersi una pausa dopo i recenti record e aprire la seduta odierna sulla parità, in attesa del discorso di Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, previsto questo pomeriggio al Congresso. A poco più di due ore dall'opening bell, i futures sugli indici statunitensi mostrano un -0,01%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in rialzo per la terza seduta consecutiva con nuovi massimi storici registrati dai principali indici azionari e chiusura record per Apple.