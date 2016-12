Wall Street: futures Usa piatti in attesa del Pil

Valeria Panigada 22 dicembre 2016 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta piatto per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sulla parità in attesa dei dati macro, in particolare del Pil annualizzato nel terzo trimestre. In arrivo anche gli ordini di beni durevoli, le nuove richieste di sussidio e i dati su redditi e spese personali. A poco più di un'ora dall'opening bell il contratto sul Dow Jones segna un -0,03%, quello sull'S&P500 scivola dello 0,07% e il future sul Nasdaq mostra un -0,04 per cento.