Wall Street: futures Usa piatti in attesa dei dati sul lavoro

3 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono piatti, facendo presagire un avvio di seduta poco mosso per Wall Street. A circa tre ore dalla partenza degli s cambi il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P500 segnano entrambi un +0,06%, mentre il future sul Nasdaq sale dello 0,14%. Gli investitori si muovono cauti in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa relativi a luglio, in uscita alle 14.30 ore italiane. Il tasso di disoccupazione è atteso in calo al 3,9% e il saldo delle nuove buste paga statunitensi nei settori non agricoli (non-farm payrolls) dovrebbe attestarsi a +193mila rispetto a +213mila di giugno.