Wall Street: futures Usa piatti in attesa dei dati sul lavoro Usa

9 marzo 2018

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono sulla parità in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa, che verranno diffusi alle 14.30 ore italiane. In questo momento, a circa tre ore dall'avvio di Wall Street, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,06%, quello sull'S&P500 segna un +0,02% e il future sul Nasdaq mostra un +0,05%.Ieri sera è arrivata la firma del presidente Donald Trump al provvedimento sui dazi: 25% sull’acciaio e 10% sull’alluminio, esentando Canada e Messico, con entrata in vigore tra 15 giorni, oltre all’apertura ad eventuali ulteriori esenzioni/mitigazioni. Questa notizia, insieme all’apertura da parte di Trump ad incontrare il leader della Corea del Nord entro maggio, hanno favorito il rialzo di Wall Street ieri.