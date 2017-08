Wall Street: futures Usa piatti, fa paura l'uragano Harvey

Valeria Panigada 28 agosto 2017 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta poco mosso per Wall Street, con i futures sui principali indici statunitensi che si muovono sulla parità. A circa un'ora e mezza dall'opening bell il contratto sul Dow Jones segna un +0,02%, quello sull'S&P500 sale dello 0,07% e il future sul Nasdaq mostra un +0,04%. Gli investitori rimangono cauti in attesa di capire i possibili sviluppi della politica fiscale Usa, oltre che l'impatto dell'uragano Harvey sul mercato globale dell'energia. Non aiuta nemmeno la delusione per la mancanza di indicazioni di politica monetaria da parte dei due governatori Janet Yellen e Mario Draghi al simposio di Jakcson Hole. E proprio il silenzio della presidente della Bce spinge al rialzo l'euro, arrivato questa mattina sui massimi a due anni e mezzo sul dollaro.