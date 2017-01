Wall Street: futures Usa piatti, cautela in vista della nuova earning season e parole Fed

Valeria Panigada 9 gennaio 2017 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono poco mossi facendo presagire un avvio di seduta piatto per Wall Street. A circa mezz'ora dall'opening bell il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,19%, quello sull'S&P500 segna un -0,08% e il future sul Nasdaq sale dello 0,07 per cento. Venerdì scorso la Borsa di New York ha chiuso sui nuovi massimi storici per S&P500 e Nasdaq mentre il Dow Jones continua a flirtare con la soglia psicologica dei 20mila punti. Gli investitori si muovono cauti in attesa delle dichiarazioni di alcuni membri Fed, tra cui quelle della governtarice Janet Yellen, che terrà un intervento a Washington giovedì sera. In agenda nel corso della settimana anche l'avvio della stagione delle trimestrali societarie.