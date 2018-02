Wall Street: futures Usa piatti all'indomani della Fed, attesa per dati macro

Valeria Panigada 1 febbraio 2018 - 12:54

I futures sui principali indici statunitensi sono poco mossi, facendo presagire un avvio di seduta intorno alla parità per Wall Street. A circa due ore e mezza dall'avvio il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,10%, quello sull'S&P500 invece sale dlelo 0,12% e il future sul Nasdaq è piatto con un +0,06%. Ieri sera la Federal Reserve, in quella che è stata l'ultima riunione per il numero uno uscente Janet Yellen, ha confermato i tassi nel range tra l'1,25% e l'1,50%. La Fed ha lasciato intendere che il costo del denaro saranno alzati nuovamente nella riunione di marzo, alimentando le speculazioni su quattro strette monetarie nel corso di quest'anno, dopo le tre del 2017. Oggi l'attesa è per le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, che daranno una anticipazione dei più importanti dati sul mercato del lavoro, in uscita domani, e per l'indice Ism manifatturiero di gennaio.