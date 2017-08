Wall Street: futures Usa piatti, Dow Jones e S&P500 sui massimi storici

Valeria Panigada 8 agosto 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio piatto per Wall Street, con il Dow Jones e l'S&P500 che rimarranno nei pressi dei massimi storici toccati ieri in chiusura. I futures sui principali indici statunitensi si muovono infatti sulla parità: a poco meno di tre ore dall'opening bell il contratto sul Dow Jones è fermo, quello sull'S&P500 scivola dello 0,05% e il future sul Nasdaq segna un -0,01%. In assenza di dati macro di rilievo, l'attenzione degli operatori si concentrerà su singole storie societarie, come Michael Kors e Ralph Lauren che diffonderanno i conti trimestrali.