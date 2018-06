Wall Street: futures Usa negativi, tornano a prevalere i timori commerciali

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un ritorno delle vendite a Wall Street dopo la pausa positiva di ieri. A circa due ore e mezza dal suono della campanella i futures sugli indici statunitensi si muovono in ribasso, appesantiti dalle tensioni commerciali: il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,50%, quello sull'S&P500 cede lo 0,38% e il future sul Nasdaq segna una flessione dello 0,74%. Sui mercati pesa l'incertezza legata alla guerra commerciale globale dopo che si sono alzati i toni degli Stati Uniti nei confronti dei suoi partner commerciali, alimentando i timori di nuove mosse sul fronte dazi. In un comunicato diffuso ieri sera, il rappresentante Usa al Commercio (Ustr), Robert Lighthizer, ha fortemente criticato l'Unione europea per le sue ritorsioni tariffarie e ha denunciato l'uso "ipocrita" e "distorto" delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) da parte degli "europei e di coloro che li seguono", come la Cina.