Wall Street: futures Usa negativi su timori crescita globale e guerra commerciale

8 febbraio 2019

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta negativo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in calo. A circa due ore e mezza dall'opening bell, il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,36%, quello sull'S&P500 cede lo 0,40% e il future sul Nasdaq perde lo 0,55%. A pesare sull'umore degli investitori sono i timori per la crescita globale a cui si aggiungono quelli per la guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. Secondo le ultime indiscrezioni infatti non si terrà l'incontro previsto tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping prima della scadenza dei tre mesi di tregua sui dazi, fissata per l'1 marzo. Non solo. Secondo alcune voci raccolte dal quotidiano statunitense Politico, Trump dovrebbe firmare la prossima settimana un ordine esecutivo per vietare le apparecchiature di telecomunicazione cinesi dalle reti wireless degli Stati Uniti. L'amministrazione vorrebbe rilasciare l'ordine prima dell'evento MWC di Barcellona che si terrà dal 25 al 28 febbraio.