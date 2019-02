Wall Street: futures Usa negativi su timori crescita globale

Valeria Panigada 7 febbraio 2019 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio negativo suggerendo un avvio di seduta in calo per Wall Street. A circa mezz'ora dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,55%, quello sull'S&P500 cede lo 0,61% e il future sul Nasdaq perde lo 0,68%. Gli investitori si muovono cauti sui timori per la crescita globale dopo le ultime stime della Commissione europea e l'ulteriore calo della produzione industriale in Germania, mentre a livello societario devono digerire una nuova raffica di trimestrali, tra cui spiccano quella di Philip Morris e T-Mobile.