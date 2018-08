Wall Street: futures Usa negativi su panico Turchia. Oggi dato su inflazione Usa

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta in calo per Wall Street, in linea con gli altri mercati internazionali dove si è scatenato il panico per il crollo della lira turca nei confronti di euro e dollaro, in seguito alle tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Turchia. A circa tre ore dall'avvio degli scambi il contratto sul Dow Jones cede lo 0,46%, l'S&P500 perde lo 0,53% e il Nasdaq segna un ribasso dello 0,62%. Dal fronte macro oggi è atteso l'aggiornamento sull'inflazione usa che a luglio dovrebbe salire al 3 per cento annuo.