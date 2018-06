Wall Street: futures Usa negativi, su nuove tensioni commerciali

Valeria Panigada 25 giugno 2018 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta in calo per Wall Street, con i futures sui principali indici statunitensi che si muovono in territorio negativo in scia a nuove tensioni commerciali. Il presidente americano Donald Trump starebbe pianificando nuove restrizioni agli investimenti cinesi e alle esportazioni di tecnologia in Cina, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. In questo scenario ilo contratto sul Dow Jones cede a più di tre ore dall'avvio lo 0,66%, quello sull'S&P500 perde lo 0,56% e il future sul Nasdaq scivola dello 0,87%.