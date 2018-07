Wall Street: futures Usa negativi su escalation guerra commerciale

Valeria Panigada 11 luglio 2018 - 12:58

Siprevede un avvio negativo per Wall Street, in linea con gli altri mercati finanziari, in scia alle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ieri sera l'amministrazione Trump ha pubblicato una nuova lista di prodotti cinesi che saranno assoggettati a dazi del 10% per un valore di 200 miliardi di dollari. Non si è fatta attendere la risposta della Cina che ha fatto sapere che si rivolgerà al World Trade Organization (Wto) per discutere della faccenda e ha promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti. Intanto dal summit NATO in corso a Bruxelles, Trump ha minacciato anche l'Unione europea, accusandola di non permettere alle aziende americane di fare business in Europa ma di pretendere la protezione degli Stati Uniti. In questo clima di tensione, i futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio negativo: a circa due ore e mezza dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones segna un ribasso dello 0,84%, quello sull'S&P500 cede lo 0,70% e il future sul Nasdaq perde lo 0,90%.