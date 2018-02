Wall Street: futures Usa negativi, sale attesa per dato inflazione

Valeria Panigada 13 febbraio 2018 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono sotto la parità, facendo presagire un avvio di seduta in calo per Wall Street, dopo un inizio di settimana positivo. A circa un'ora dall'avvio il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,33%, quello sull'S&P500 cede lo 0,29% e il future sul Nasdaq segna un -0,31%. Sui mercati torna la cautela in attesa del dato sull'inflazione degli Stati Uniti, in agenda domani. Il dato rappresenta un importante test per capire la possibile evoluzione sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve.