Wall Street: futures Usa negativi, pesano tensioni con la Corea del Nord

Valeria Panigada 9 agosto 2017 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici di Wall Street si muovono in ribasso, facendo presagire un avvio di seduta negativo per la Borsa di New York. A circa tre ore dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones scende dello 0,14%, quello sull'S&P500 cede lo 0,39% e il future sul Nasdaq segna un -0,54%. A pesare sugli scambi la crescita delle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. Ieri il presidente Donald Trump ha promesso di reagire con ferro e fuoco alle minacce del regime di Pyongyang, che per tutta risposta questa mattina, secondo alcune indiscrezioni di stampa, avrebbe ordinato alle sue forze militari di esaminare un piano per un lancio missilistico sulla base militare americana in Guam.