Wall Street: futures Usa negativi, pesano tensioni commerciali

Valeria Panigada 2 agosto 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Si attende un avvio in calo per Wall Street, con i futures sui principlai indici statunitensi che si muovono in gterritorio negativo sulle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo la conferma da parte della Casa Bianca della volontà di alzare, dal 10% al 25%, i dazi su 200 miliardi di dollari di merci cinesi. In questo quadro, a circa tre ore dall'apertura, il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,68%, quello sull'S&P500 perde lo 0,62% e il future sul Nasdaq cede anche lui alle vendite con un -0,75%.Incurante dei moniti di Donald Trump e in linea con le attese, ieri sera la Fed ha mantenuto fermi i tassi di interesse nel range compreso tra l'1,75% e il 2% e ha ribadito la sua intenzione di andare avanti nel suo percorso di strette monetarie.