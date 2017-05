Wall Street: futures Usa negativi, pesano incertezze su Donald Trump

Valeria Panigada 17 maggio 2017 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio negativo, facendo presagire un avvio di seduta in calo per Wall Street. A circa mezz'ora dall'opening bell il contratto sul Dow Jones e quello sul Nasdaq scivolano dello 0,55%, mentre il future sull'S&P500 cede lo 0,57%. Sui mercati è tornata l'avversione al rischio, dopo che la stampa americana ha messo in luce alcuni comportamenti controversi di Donald Trump in ambito sicurezza e giustizia che alimentano i timori sulle capacità del presidente americano di metter in pratica la sua ambiziosa agenda economica.