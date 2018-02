Wall Street: futures Usa negativi in un contesto di forte volatilità

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio negativo, facendo presagire un avvio in calo per Wall Street dopo il sell off di ieri. A poco più di un'ora dall'apertura il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,85%, quello sull'S&P500 cede lo 0,36% e il future sul Nasdaq segna un -0,17%. Ieri il Dow Jones ha chiuso sotto la soglia dei 25.000 punti, cancellando i guadagni messi a segno quest'anno, mentre l'S&P500 è sceso del 4,1%, soffrendo la seduta peggiore dall'agosto del 2011 e azzerando anch'esso i guadagni del 2018. Tanto che alcuni lo stanno già chiamando Black Monday 2018, facendo riferimento al sell off che ha messo in ginocchio Wall Street nel 1987.