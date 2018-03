Wall Street: futures Usa negativi in attesa dell'audizione di Powell al Senato

Valeria Panigada 1 marzo 2018 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio negativo, facendo presagire un avvio di seduta in calo per Wall Street, che proseguirebbe così le vendite di ieri. A circa un'ora dall'avvio il contratto sul Dow Jones cede lo 0,45%, quello sull'S&P500 scivola dello 0,33% e il future sul Nasdaq segna un -0,24%. Gli operatori si muovono cauti in attesa della seconda apparizione dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, questa volta in audizione al Senato. Martedì le parole di Powell avevano fatto scattare le vendite sui mercati alimentando l'aspettativa di un atteggiamento più aggressivo sui tassi da parte della Fed.