Wall Street: futures Usa negativi in attesa dei dati sul lavoro

6 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

Lapartenza odierna di Wall Street sarà condizionata dai dati sul mercato del lavoro americano, in uscita alle 14.30 ore italiane. Nell'attesa i futures sui principali indici statunitensi si muovono fiacchi: a circa tre ore dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,28%, quello sull'S&P500 cede lo 0,14% e il future sul Nasdaq perde lo 0,20%. Oltre ai dati macro, l'attenzione degli operatori rimane concentrata sulla questione dazi con l'entrata in vigore a partire dalla mezzanotte di New York delle nuove tariffe americane sui prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari. Non si è fatta attendere la risposta cinese che, tramite il giornale China Daily, ha fatto sapere di esser pronta ad una ritorsione, anche se al momento non sono stati forniti dettagli su cosa effettivamente verrà implementato.