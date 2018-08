Wall Street: futures Usa negativi dopo l'ennesimo record di S&P500 e Nasdaq

Valeria Panigada 30 agosto 2018 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire in leggero calo, prendendosi una pausa dai recenti record (ieri l'indice S&P500 e il Nasdaq hanno chiuso sui massimi storici per la quarta seduta consecutiva). Ad anticipare un avvio fiacco sono i future sui principali indici statunitensi: a circa due ore e mezza dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,27%, quello sull'S&P500 cede lo 0,17 % e il future sul Nasdaq segna una flessione dello 0,20%. Gli investitori guardano alla possibile evoluzione dei colloqui tra Stati Uniti e Canada sul nuovo accordo di libero scambio (Nafta) raggiunto nei giorni scorsi con il Messico. Il termine dei negoziati è fissato per domani.