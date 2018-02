Wall Street: futures Usa negativi dopo il lungo weekend festivo

Valeria Panigada 20 febbraio 2018 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta in calo per Wall Street dopo il lungo weekend festivo, con i futures sui principali indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A poco più di tre ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,73%, quello sull'S&P500 cede lo 0,69% e il future sul Nasdaq perde lo 0,74%. Ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per celebrare il President Day. Dal fronte macro non sono previste indicazioni di rilievo, mentre a livello societario alcuni spunti arriveranno dalle trimestrali, come quella di Home Depot.