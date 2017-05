Wall Street: futures Usa negativi, continua a pesare incertezza su Trump. Attenzione a Ralph Lauren

Valeria Panigada 18 maggio 2017 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe proseguire sulla via dei ribassi, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in territorio negativo. A circa mezz'ora dall'opening bell il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,33% e quello sull'S&P500 cede lo 0,24%, mentre il future sul Nasdaq rimane piatto con un -0,02%. Sugli scambi continuano a pesare i timori del possibile inizio della procedura di messa in stato di accusa del presidente americano Donald Trump per il cosiddetto Russiagate. Dal fronte macro sono attesi gli indici anticipatori, mentre tra i titoli, attenzione a Ralph Lauren che nel pre-market mostra un balzo in avanti di quasi 7 punti percentuali dopo aver riportato conti migliori delle attese del mercato.