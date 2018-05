Wall Street: futures Usa negativi, attenzione ai bancari

Valeria Panigada 29 maggio 2018 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono sotto la parità, facendo presagire un avvio di seduta in calo per Wall Street dopo il lungo weekend festivo. A circa due ore e mezza dall'opening bell il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,81%, quello sull'S&P500 cede lo 0,82% e il future sul Nasdaq segna un ribasso dello 0,61%. Gli investitori si muovono cauti in scia alle perdite sui listini d'Europa innescate dalla crisi politica in Italia. Tra i titoli, da monitorare soprattutto i bancari che nel pre-market di Wall Street anticipano cali più corposi.