Wall Street: futures Usa negativi, attenzione a Snap

Valeria Panigada 11 maggio 2017 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta negativo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in moderato calo. A meno di un'ora dall'avvio delle contrattazioni il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,21%, quello sull'S&P500 scende dello 0,25% e il future sul Nasdaq perde lo 0,30%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso contrastata dopo il caso dell'Fbi. L'indice Nasdaq ha però terminato positivo su livelli record per la quarta seduta consecutiva. La sua salita si fermerà oggi anche per il possibile tonfo di Snap, dopo aver riportato una perdita di oltre 2 miliardi di dollari.