Wall Street: futures Usa negativi all'indomani della Fed

Si prevede un avvio di seduta negativo per Wall Street, con i futures sui principali indici statunitensi che si muovono sotto la parità, all'indomani della Federal Reserve. Ieri sera la banca centrale americana ha alzato i tassi di interesse dello 0,25% al range 1-1,25%, come da attese. A preoccupare gli investitori ora è la tempistica dei prossimi rialzi e la politica di normalizzazione del bilancio da parte della Fed. In questo contesto, il future sul Dow Jones scivola dello 0,38%, quello sull'S&P500 cede lo 0,61% e il contratto sul Nasdaq segna un -1,02%.