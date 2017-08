Wall Street: futures Usa negativi all'indomani dei verbali Fed

Valeria Panigada 17 agosto 2017 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio negativo, facendo presagire un avvio di seduta in calo per Wall Street, dopo i recenti guadagni. A poco più di due ore dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,13%, quello sull'S&P500 cede lo 0,16% e il future sul Nasdaq perde lo 0,29%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in rialzo, con il Dow Jones positivo per la quarta seduta consecutiva. Dai verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve sono emersi i timori da parte dei membri causati dall’inflazione che non è così forte come sperata. Sembra esserci invece un sostanziale accordo sulla necessità di procedere ad una riduzione graduale del bilancio. Intanto sul fronte politico, il presidente Donald Trump ha sciolto due forum di economia e politica presso la Casa Bianca, come reazione alle critiche ricevuto dopo i fatti di Charlottesville. Oggi attenzione alle nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e al dato sulla produzione industriale.