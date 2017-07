Wall Street: futures Usa negativi all'indomani dei verbali Fed, sale attesa per i dati sul lavoro

Valeria Panigada 6 luglio 2017 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio negativo, facendo presagire un avvio di seduta in calo per Wall Street. A circa duer ore e mezza dall'opening bell il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,35%, quello sull'S&P500 cede lo 0,42% e il future sul Nasdaq segna un -0,75%. A pesare sugli scambi i timori geopolitici dopo il test missilistico della Corea del Nord e in attesa del vertice del G20 e degli importanti incontri bilaterali (Trump-Putin), in programma domani ad Amburgo, oltre che dei dati sul mercato del lavoro americano, in agenda sempre domani. Pesa anche l'incertezza sulle prossime mosse delle banche centrali. Ieri dai verbali è emersa una Fed più incerta e timorosa, ma l’appuntamento è rinviato alla prossima settimana, quando Janet Yellen terrà la sua audizione al Congresso.