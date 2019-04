Wall Street: futures Usa misti, attenzione a Facebook

Valeria Panigada 25 aprile 2019 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta in ordine sparso per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono contrastati intorno alla parità. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,29%, quello sull'S&P500 è piatto con un +0,08% mentre il future sul Nasdaq sale dello 0,35%. A sostenere l'indice tecnologico è Facebook che nel pre-market balza in avanti di oltre 7 punti percentuali, all'indomani della trimestrale che ha mostrato un fatturato in crescita oltre le attese. In linea con le aspettative l'aumento degli utenti. I dati confortanti hanno messo in secondo piano il rischio di una maxi multa da parte delle autorità americane per la violazione della privacy. Il social network ha accantonato 3 miliardi di dollari, ma la sanzione potrebbe arrivare fino a 5 miliardi.