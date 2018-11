Wall Street: futures Usa in ribasso, attenzione ai titoli tecnologici

Valeria Panigada 20 novembre 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un'altra giornata difficile per Wall Street e il comparto tecnologico americano, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in deciso ribasso. A circa tre ore dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,60%, quello sull'S&P500 perde lo 0,70% e il future sul Nasdaq segna un -1,15%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in territorio negativo con il Nasdaq in calo di oltre il 3%, con pesanti vendite sui colossi quali Amazon, Netflix, Google, Facebook ed Apple (FAANG). Su quest’ultima pesano i timori di un rallentamento della domanda per i nuovi iPhone.