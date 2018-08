Wall Street: futures Usa in rialzo su allentamento tensioni Usa-Cina, attenzione a Cisco

Valeria Panigada 16 agosto 2018 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in rialzo, facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street, dopo i ribassi di ieri. A quasi tre ore dall'apertura il contratto sul Dow Jones sale dlelo 0,56%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,43% e il future sul Nasdaq segna un +0,64%. A sostenere gli scambi oggi è la speranza di un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale che possa evitare un'escalation delle tensioni tra le due maggiori economie al mondo.A fine agosto una delegazione guidata dal vice ministro del Commercio cinese, Wang Shouwen, si recherà a Washingtonper incontrare il sottosegretario al Tesoro Usa per gli affari internazionali, David Malpass, e riprendere con lui le discussioni sul fronte commerciale, dopo l'interruzione di luglio. L'annuncio allenta le tensioni in vista del 23 agosto, quando scatteranno nuovi dazi da parte di Pechino e Washington.Dal fronte macro oggi sono attesi alcuni dati sul mercato immobiliare Usa: nuove costruzioni abitative, nuovi cantieri e permessi edilizi. A livello societario, invece, da monitorare Cisco che ieri sera a mercato chiuso ha diffuso conti migliori delle attese e ha alzato la guidance più del previsto. Nella sessione pre-market di wall Street il titolo segna un balzo del 6%.