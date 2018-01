Wall Street: futures Usa in rialzo dopo lungo weekend festivo

Valeria Panigada 16 gennaio 2018 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in rialzo, facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street dopo il lungo weekend festivo (ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per celebrare il Martin Luther King Day), con il Dow Jones pronto ad agguantare la soglia dei 26.000 punti. A circa un'ora e mezza dall'opening bell il contratto sul Dow Jones sale dello 0,87%, quello sull'S&p500 guadagna lo 0,41% e il future sul Nasdaq incassa un +0,52%.Pochi gli spunti macro di oggi, con la sola pubblicazione dell'indice manifatturiero dello stato di New York, mentre a livello societario proseguirà la stagione delle trimestrali, iniziata venerdì, con i conti di Citigroup.