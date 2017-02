Wall Street: futures Usa in rialzo, attesa per i verbali Fed

Valeria Panigada 22 febbraio 2017 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio in rialzo e dunque su nuovi massimi storici per Wall Street. I futures sugli indici statunitensi si muovono sopra la parità: a circa due ore dall'avvio degli scambi, il contratto sul Dow Jones segna un progresso dello 0,42%, quello sull'S&P500 sale dello 0,35% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,23%. Dopo il lungo weekend festivo, ieri la Borsa di New York ha messo a a segno nuovi massimi storici, favoriti da trimestrali positive come ad esempio quelle dei retailer Home Depot e Wal-Mart. Tra gli appuntamenti clou della giornata, la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, in uscita stasera, che potrebbero fornire indicazioni sulle prossime mosse della banca centrale americana in vista della riunione di marzo.