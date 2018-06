Wall Street: futures Usa in rialzo, attenzione ai dati macro

Valeria Panigada 29 giugno 2018 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio di seduta in rialzo per Wall Street. A circa tre ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones sale dello 0,59%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,42% e il future sul Nasdaq avanza dello 0,53%. La giornata sarà movimentata da diverse indicazioni macro. Prima dell'avvio verranno diffusi il reddito e la spesa delle famiglie americane, mentre alle 16.00 sarà la volta della fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan.