Wall Street: futures Usa in moderato calo, oggi inizia la riunione della Fed

31 gennaio 2017

MILANO (Finanza.com)

Wall Street è impostata per registrare ulteriori perdite, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A circa tre ore dall'opening bell a New York, il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P500 scivolano dello 0,10%, mentre il future sul Nasdaq segna un -0,14%. Ieri Wall Street ha chiuso in calo con il Dow Jones che è sceso sotto la soglia psicologica dei 20.000 punti. Gli investitori guardano con sospetto alle ultime misure adottate da Donald Trump in materia di immigrazione. Politica a parte, l'attenzione sarà rivolta anche al fronte Fed. Oggi inizierà la riunione di due giorni del Fomc, il braccio operativo della banca centrale americana, per decidere la politica monetaria.