Wall Street: futures Usa in moderato calo dopo dato sugli ordini, focus su audizione Powell

Valeria Panigada 27 febbraio 2018 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in moderato ribasso, facendo presagire un avvio di seduta in calo per Wall Street, dopo i guadagni di inizio settimana. A poco meno di un'ora dall'avvio il contratto sul Dow Jones e quello sul Nasdaq segnano entrambi una flessione dello 0,14%, mentre il future sull'S&P500 scivola dello 0,18%.Dal fronte macro è arrivato il dato deludente sugli ordini di beni durevoli, scesi a gennaio del 3,7% rispetto al mese prima, ben oltre il -2% previsto dal mercato. Ma l'attenzione è rivolta anche alla testimonianza del neo presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al comitato dei servizi finanziari alla Camera.