Wall Street: futures Usa in lieve rialzo dopo lungo weekend festivo

Valeria Panigada 17 gennaio 2017 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio in lieve rialzo per Wall Street, che riapre oggi dopo il lungo weekend festivo (ieri si celebrava il Luther King Day). A poco circa un'ora dall'opening bell il future sull'S&P500 sale dello 0,26% e quello sul Nasdaq guadagna lo 0,45%. Piatto il contratto sul Dow Jones con un +0,03%. L'intervento del premier britannico Theresa May sul processo di uscita del Paese dall'Unione europea viene accolto dal mercato positivamente, allentando le tensioni per una hard Brexit. Guardando all'agenda macro, pochi gli spunti odierni con la manifattura di New York cvome unica indicazione. A livello societario attenzione a Morgan Stanley, che ha diffuso oggi la trimestrale.