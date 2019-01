Wall Street: futures Usa in leggero rialzo tra shutdown e trimestrali

Valeria Panigada 24 gennaio 2019 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono poco sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta in moderato rialzo per Wall Street. A poco più di un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones è piatto con un +0,07%, quello sull'S&P500 sale dello 0,12% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,43%. L'attenzione degli operatori è divisa tra shutdown, sviluppi commerciali tra Usa e Cina e trimestrali societarie. In base ai dati forniti da Bloomberg, finora 88 società dello S&P500 hanno pubblicato i propri conti: il 78% ha battuto le stime sugli utili, a fronte di un 62% del fatturato.