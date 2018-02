Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, tentativo di rimbalzo all'indomani di Powell

Valeria Panigada 28 febbraio 2018 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono poso sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta in moderato rialzo per Wall Street, in un tentativo di rimbalzo dai ribassi di ieri scatenati dalle parole di Jerome Powell, nuovo presidente della Federal Reserve. Nella sua prima audizione alla Camera, Powell ha aperto la porta a quattro rialzi dei tassi nel corso di quest'anno, riconoscendo una crescita dell'economia Usa più solida. A circa un'ora dall'avvio il contratto sul Dow Jones segna un +0,08%, quello sull'S&P500 un +0,07%, mentre il future sul Nasdaq sale dello 0,26%.Intanto dal fronte macro è giunto il Pil annualizzato relativo al quarto trimestre del 2017, evidenziando una crescita del 2,5% rispetto al periodo precedente, in linea con le attese del mercato.