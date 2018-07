Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, stasera la trimestrale di Apple

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono appena sopra la parità, anticipando un avvio di seduta in leggero rialzo per Wall Street dopo un inizio di settimana negativo, soprattutto per i tecnologici. A poco meno di tre ore dall'inizio degli scambi ilo contratto sull'S&P500 sale dello 0,15%, quello sul Dow Jones è piatto con un +0,04% e il future sul Nasdaq segna un +0,10%, in un possibile tentativo di rimbalzo. L'indice Nasdaq ha infatti chiuso ieri con un calo superiore di 1 punto percentuale per la terza seduta consecutiva. I titoli FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) hanno perso quasi il 10% dal picco di metà luglio con una maggiore penalizzazione per Facebook e Netflix. Oggi l’attenzione sarà focalizzata sulle trimestrale di Apple che pubblicherà i propri dati alla chiusura dei mercati statunitensi.